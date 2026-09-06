Serie B, i risultati parziali: Avellino avanti sul Modena, pari tra Entella e Vicenza

Sono quattro le gare di Serie B iniziate alle 15:00 per la terza giornata di campionato. Al momento, però, non si è ancora concluso il primo tempo di Juve Stabia-Pisa, sospesa dopo il malore accusato dal difensore nerazzurro Bozhinov.

Negli altri tre incontri, Mantova e Avellino sono avanti in trasferta, rispettivamente contro Cesena e Modena. Il Mantova conduce grazie alla rete di Ruocco al 31′, mentre l’Avellino è passato in vantaggio già all’8′ con Besaggio.





Pareggio invece tra Entella e Vicenza: ospiti avanti al 23′ con Moncini, ma i padroni di casa hanno trovato l’1-1 al 37′ con Alborghetti.

I risultati all’intervallo

Cesena-Mantova 0-1 – 31′ Ruocco

– 31′ Ruocco Juve Stabia-Pisa 0-0 – partita sospesa

– partita sospesa Modena-Avellino 0-1 – 8′ Besaggio

– 8′ Besaggio Entella-Vicenza 1-1 – 23′ Moncini (V), 37′ Alborghetti (E)