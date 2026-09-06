Empoli, colpo nel derby: Popov entra e stende la Carrarese. Gli Highlights

L’Empoli espugna Carrara e si mette definitivamente alle spalle la sconfitta contro il Mantova. Gli azzurri conquistano tre punti preziosi imponendosi 1-0 sulla Carrarese, grazie alla rete realizzata nella ripresa da Popov, entrato dalla panchina e subito decisivo.

Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la Carrarese incassa invece la seconda sconfitta interna consecutiva, facendo un passo indietro rispetto al buon pareggio ottenuto ad Ascoli nella giornata precedente.





Carrarese-Empoli, equilibrio nel primo tempo

Il derby toscano comincia all’insegna della prudenza. La Carrarese di Cioffi si dispone con un 3-5-2 compatto e ordinato, anche se fatica a trovare fantasia negli ultimi metri.

In avanti Abiuso e Cissé lavorano molto, senza riuscire inizialmente a mettere realmente in difficoltà la retroguardia dell’Empoli.

Dall’altra parte Guido Pagliuca conferma Magnino nella linea difensiva davanti a Seghetti e concede una maglia da titolare al giovane Biondini. Davanti il riferimento è Shpendi, supportato da Saporiti e Ceesay.

Abiuso fermato dal palo

Le occasioni da rete sono poche e la più importante del primo tempo capita alla Carrarese.

Al 32’ è Abiuso ad andare vicinissimo al vantaggio, ma la sua conclusione si stampa sul palo.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, è l’episodio più significativo di una prima frazione giocata prevalentemente sul filo dell’equilibrio.

Pagliuca cambia: fuori Shpendi, dentro Popov

Nella ripresa il copione della partita cambia poco, ma sono le sostituzioni a risultare determinanti.

Pagliuca decide di togliere Shpendi al 16’ e manda in campo Popov. Una scelta che si rivela vincente tredici minuti più tardi.

Al 29’ della ripresa, infatti, l’attaccante ucraino raccoglie il cross di Magnino e con un colpo di testa supera Pizzignacco, firmando il vantaggio dell’Empoli.

Popov decide il derby

La rete aumenta le certezze degli ospiti, mentre la Carrarese fatica a reagire. Cioffi prova a cambiare la squadra inserendo anche i nuovi Cudrig e Braunöder, oltre a Belloni e Finotto.

La volontà di recuperare non manca, ma secondo quanto racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la Carrarese non riesce a trovare le energie necessarie per rimettere in equilibrio il risultato.

Il derby termina così con il successo dell’Empoli, che conquista tre punti importanti e reagisce al precedente ko di Mantova. Per la Carrarese, invece, arriva un’altra battuta d’arresto davanti al proprio pubblico.

CARRARESE-EMPOLI 0-1

Marcatore: 29’ st Popov