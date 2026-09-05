D’Angelo: «Il Palermo è la favorita numero uno per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
d'angelo spezia

Intervistato ai microfoni di “Punto Nuovo”, l’ex allenatore di Pisa e Spezia, Luca D’Angelo, ha fatto il punto sul campionato di Serie B appena iniziato, indicando il Palermo come favorita numero uno per la promozione in Serie A.

«La mia favorita numero uno è il Palermo. Anche Modena e Padova si giocheranno i tre posti per la A» ha dichiarato D’Angelo. Il tecnico ha poi parlato delle tre neoretrocesse: «Pisa, Verona e Cremonese, possono dire la loro per la vittoria finale tenendo conto che ci sono sempre difficoltà per chiunque in Serie B»


Infine, un commento sul campionato cadetto: «La serie B è sempre difficile da decifrare, soprattutto dopo due giornate. Il mercato è finito e penso che tutti li allenatori siano felici di questo. Dalla prossima giornata si inizierà a capire meglio la situazione»

 

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