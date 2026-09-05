Palermo verso la Sampdoria: domani Inzaghi in conferenza stampa
Come comunicato dal club rosanero attraverso i propri canali, domenica 6 settembre Filippo Inzaghi parlerà in conferenza stampa al Palermo CFA, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria.
I rosanero scenderanno in campo lunedì 7 settembre al Renzo Barbera per affrontare la formazione blucerchiata. Sarà dunque l’occasione per Inzaghi di presentare la gara e fare il punto sulla squadra a poche ore dal match.
La conferenza stampa dell’allenatore sarà quindi il primo passo verso la sfida casalinga contro il club ligure, con il Palermo pronto a tornare in campo davanti al proprio pubblico.