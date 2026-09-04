Palermo-Sampdoria, Federclubs contro il divieto di trasferta: “Alla faccia della sicurezza!”

Continua a far discutere il divieto imposto ai tifosi residenti in Liguria in vista di Palermo-Sampdoria, gara in programma lunedì al Renzo Barbera. Dopo la decisione della Prefettura di Palermo, anche Federclubs ha preso posizione attraverso un duro comunicato pubblicato sui propri profili social.

«Palermo-Sampdoria: alla faccia della sicurezza!», si legge in apertura della nota, nella quale Federclubs contesta soprattutto le modalità e i tempi con cui è stata gestita la trasferta.





«Un altro anno, un altro assurdo processo decisionale fatto di rimpalli e pareri contrastanti. E così, anche questa stagione, abbiamo notizie certe sulla trasferta – vietata ai residenti in Liguria – di Palermo a pochi giorni dalla partita stessa».

Federclubs richiama quanto accaduto lo scorso anno

Nel comunicato viene ricordato anche il precedente della passata stagione e l’intervento attraverso due interrogazioni parlamentari degli onorevoli Bagnasco e Pirondini.

Federclubs critica il fatto che, nonostante le promesse di modificare un iter ritenuto penalizzante per i sostenitori, anche questa volta la decisione definitiva sia arrivata a ridosso dell’incontro.

Il passaggio centrale riguarda però la chiusura dell’intero settore ospiti. Secondo quanto riportato nel comunicato, il parere del Casms prevedeva il divieto di trasferta per i residenti in Liguria, lasciando però aperta la vendita agli altri tifosi nel settore ospiti.

«Ma la ciliegina sulla torta arriva dalla Prefettura di Palermo che, nonostante il parere del CASMS – che indicava la trasferta vietata ai residenti in Liguria, ma la vendita aperta agli altri tifosi nel settore ospiti – ha deciso di chiudere interamente il settore».

“I sampdoriani del resto d’Italia nei settori riservati ai palermitani”

Federclubs pone quindi l’accento sulle conseguenze del provvedimento per i sostenitori blucerchiati che non risiedono in Liguria.

«Così, i Sampdoriani del resto d’Italia che vorranno essere presenti allo stadio dovranno farlo nei settori riservati ai Palermitani. Nonostante la partita sia definita a rischio».

Il comunicato si conclude con una nuova stoccata: «E alla faccia della sicurezza».

La decisione sulla trasferta per Palermo-Sampdoria continua dunque ad alimentare le proteste della tifoseria blucerchiata, con Federclubs che contesta apertamente sia l’iter seguito sia la scelta di chiudere completamente il settore ospiti del Barbera.