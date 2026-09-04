Palermo, ripresa la preparazione verso la Sampdoria: recovery per chi ha giocato contro il Mantova
Il Palermo è tornato al lavoro questa mattina a Torretta. Dopo la vittoria contro il Mantova in Coppa Italia, la squadra allenata da Filippo Inzaghi ha ripreso la preparazione in vista della prossima gara casalinga contro la Sampdoria.
A comunicarlo è il Palermo attraverso una nota ufficiale. I calciatori impiegati ieri nella sfida contro il Mantova hanno svolto una seduta di recovery.
Programma differente per il resto del gruppo che, dopo una fase iniziale di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione sul possesso palla e small sided games, alternati a un lavoro aerobico.
I rosanero proseguono dunque la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato al Renzo Barbera contro la Sampdoria.