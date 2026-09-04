Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: tornano i titolari, Palumbo favorito su Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
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Dopo l’impegno di Coppa Italia contro il Mantova, il Palermo si prepara alla sfida di campionato contro la Sampdoria. Secondo il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi è pronto a rilanciare diversi giocatori lasciati inizialmente a riposo nell’ultimo match.

In difesa dovrebbe tornare la coppia centrale composta da Bani e Ceccaroni, mentre sulle corsie sono indicati Pierozzi e Augello. Davanti a Perin, dunque, dovrebbe ricomporsi il reparto utilizzato nelle prime giornate di campionato.


Palumbo favorito su Hernani

A centrocampo spazio a Ranocchia e Segre, mentre sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Palumbo e Hernani, con il primo indicato dal Corriere dello Sport come favorito.

Sugli esterni dovrebbero esserci Strefezza e Johnsen, con Pohjanpalo riferimento offensivo. Restano invece da valutare le condizioni di Gyasi, dopo il forfait contro il Mantova.

Probabile formazione Palermo (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Fortin, Cassandro, Peda, Magnani, Barba, Bozzolan, Gomes, Estevez, Gyasi, Hernani, Vavassori, Gabrielloni.
Allenatore: F. Inzaghi.

Sampdoria, Esposito out e Viti deve operarsi

Problemi di formazione per la Sampdoria. Esposito è indisponibile a causa di problemi muscolari a una coscia, mentre per Viti la stagione è finita: il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento.

Possibile invece l’esordio dell’ultimo arrivato Delli Carri, che potrebbe trovare spazio dal primo minuto oppure a gara in corso.

Probabile formazione Sampdoria (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Sinani, Tutino, Depaoli.
A disposizione: Krastev, Massolo, Riccio, Mbabu, Ferrari, Insigne, Begic, Verschaeren.
Allenatore: Corradi.

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