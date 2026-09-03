Palermo-Mantova, Strefezza: «Bello segnare al Barbera. Andremo a Bologna con grande spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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Al termine del successo per 5-2 contro il Mantova, che ha permesso al Palermo di conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia, Gabriel Strefezza ha commentato la prestazione e il gol realizzato al Renzo Barbera.

«È stato bello segnare in questo stadio, con questo pubblico. Spero di fare altri gol. L’importante oggi era vincere e passare il turno, era quello che volevamo tutti».


L’esterno rosanero ha poi parlato della propria condizione fisica: «Mi sento meglio con queste partite, ho le gambe più sciolte. Non sono ancora al 100%, spero di esserlo al più presto possibile».

Infine, uno sguardo alla sfida degli ottavi contro il Bologna: «Sarà bello perché la Serie A è il campionato più bello che c’è. Speriamo di arrivare a Bologna con fiducia e grande spirito e fare una grande partita anche lì».

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