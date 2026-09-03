Palermo-Mantova, Osti: «Questa vittoria ci dà autostima. Abbiamo una squadra completa con 21 titolari»
Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria sul Mantova, Carlo Osti ha commentato la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove il Palermo affronterà il Bologna: «Siamo molto contenti della qualificazione. È una partita che ci crea autostima e ci permette di andare a giocare una sfida contro una squadra di Serie A. Sono anche molto contento perché ho visto giocare chi ha avuto meno spazio finora. La partita è stata una buona partita contro un buonissimo Mantova, che non per niente è a punteggio pieno in campionato e ha eliminato la Lazio. Siamo molto contenti del risultato».
Il direttore sportivo si è poi soffermato sulle condizioni di Peda, uscito dolorante dal campo: «Non sono medico e non so dire nulla. Aspetteremo di fare le valutazioni del caso».
Infine, Osti ha espresso soddisfazione per la profondità della rosa: «Abbiamo visto delle ottime prestazioni questa sera da parte di tutti e questo ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo una squadra completa con 21 titolari. È stato alzato il tasso di qualità della squadra, una squadra che l’anno scorso ha comunque fatto 72 punti. Sappiamo di essere i favoriti del torneo, ma come abbiamo visto questa sera a volte bastano dieci minuti di disattenzione e prendi gol. Dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione. Il verdetto finale è sempre quello del campo».