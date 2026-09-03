Palermo-Mantova, Osti: «Questa vittoria ci dà autostima. Abbiamo una squadra completa con 21 titolari»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria sul Mantova, Carlo Osti ha commentato la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove il Palermo affronterà il Bologna: «Siamo molto contenti della qualificazione. È una partita che ci crea autostima e ci permette di andare a giocare una sfida contro una squadra di Serie A. Sono anche molto contento perché ho visto giocare chi ha avuto meno spazio finora. La partita è stata una buona partita contro un buonissimo Mantova, che non per niente è a punteggio pieno in campionato e ha eliminato la Lazio. Siamo molto contenti del risultato».

Il direttore sportivo si è poi soffermato sulle condizioni di Peda, uscito dolorante dal campo: «Non sono medico e non so dire nulla. Aspetteremo di fare le valutazioni del caso».


Infine, Osti ha espresso soddisfazione per la profondità della rosa: «Abbiamo visto delle ottime prestazioni questa sera da parte di tutti e questo ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo una squadra completa con 21 titolari. È stato alzato il tasso di qualità della squadra, una squadra che l’anno scorso ha comunque fatto 72 punti. Sappiamo di essere i favoriti del torneo, ma come abbiamo visto questa sera a volte bastano dieci minuti di disattenzione e prendi gol. Dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione. Il verdetto finale è sempre quello del campo».

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