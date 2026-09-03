Ascoli, Patti: «Per Gyasi tutto fatto ma il Palermo ha deciso di tenerlo. Brunori? Trattativa facile»

Si è da poco concluso in calciomercato estivo, con i club che iniziano a tirare le somme sul lavoro svolto. Nella giornata di oggi ha infatti parlato in conferenza stampa il direttore sportivo dell’Ascoli, Mattia Patti, che ha commentato le trattative avute con il Palermo per portare in bianconero Emmanuel Gyasi e Matteo Brunori.

«Alagna non è stato rimpiazzato perché occorreva stare attenti sia agli equilibri di squadra che a quelli tecnico-tattici – ha spiegato il ds -. Avevamo individuato da tempo in Gyasi un elemento che poteva darci una mano, non ci siamo riusciti perché, dopo aver trovato l’accordo con tutte le parti, il Palermo ha deciso di tenerlo»





Patti ha poi aggiunto: «Va comunque detto che non avevamo una forte necessità di intervenire perché abbiamo Oliveri, su cui crediamo, e poi c’è Milanese, che si sta disimpegnando egregiamente. Ci sentiamo coperti, abbiamo massima fiducia nei ragazzi che abbiamo»

Il direttore sportivo ha anche parlato della trattativa che ha portato Matteo Brunori in bianconero: «Brunori, contrariamente a quanto si possa pensare, è stata la trattativa più facile perché hanno influito la volontà del ragazzo e degli agenti, la curva nuova, l’entusiasmo che si respira in città, abbiamo affondato il colpo e siamo riusciti a portarlo qui con grande orgoglio»

Infine, sull’obiettivo stagionale il ds non ha dubbi: «L’obiettivo di quest’anno è rimanere uniti: lo scorso anno abbiamo costruito qualcosa di importante unendoci e restando uniti tutto l’anno»

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