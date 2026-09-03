Tuttosport: “L’ottimismo del Palermo. Mantova per ripetersi”

Tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia non bastano. Il Palermo vuole proseguire la propria striscia positiva e conquistare contro il Mantova il pass per il prossimo turno. A presentare la sfida sulle colonne di Tuttosport sono Luigi Butera e Angelo Maria Castaldo, con il Barbera pronto ad accogliere tra i 20 e i 22 mila spettatori.

Non saranno i 33 mila della precedente sfida di Coppa contro il Lecce, ma Filippo Inzaghi vuole regalare un’altra soddisfazione al pubblico rosanero.





«Vogliamo regalargli una vittoria e confermare quanto di buono abbiamo fatto in questo inizio di stagione – afferma Inzaghi –. Dobbiamo migliorare, lo sappiamo, ma veniamo da tre vittorie di fila fra campionato e Coppa e ci auguriamo di proseguire su questa strada».

Inzaghi avverte: “Il Mantova è in fiducia”

L’avversario impone attenzione. Il Mantova ha iniziato la stagione con tre vittorie come il Palermo e in Coppa Italia è riuscito nell’impresa di eliminare la Lazio all’Olimpico.

«Il Mantova è in fiducia, ha vinto tre partite come noi e ha eliminato la Lazio, ma sono sicuro che faremo una grande gara, vogliamo regalarci il Bologna nel prossimo turno».

Come evidenziano Butera e Castaldo su Tuttosport, la Coppa Italia rappresenta un obiettivo stimolante, anche se la priorità rimane il campionato. Lunedì sera il Palermo tornerà infatti al Barbera per affrontare la Sampdoria e sarà necessario gestire le energie.

Rivoluzione totale: possibile undici su undici

Inzaghi potrebbe arrivare a cambiare tutti gli undici titolari rispetto alla formazione che ha battuto l’Arezzo per 3-2. Una scelta resa possibile dalla profondità dell’organico costruito durante il mercato.

Il tecnico non considera però chi giocherà contro il Mantova come una semplice seconda squadra.

«Sono soddisfatto del mercato, anche se sarà il campo a dire se abbiamo avuto ragione – sottolinea Inzaghi –. Abbiamo ventuno titolari, stavolta giocano i migliori per questa partita. Chi ha avuto meno minuti ha un’occasione per meritarne di più dopo».

L’allenatore rosanero promuove anche il lavoro svolto dalla società durante l’estate: «Di sicuro abbiamo una squadra più forte dell’anno scorso. Avevamo già un’ottima base, dal mercato sono arrivati giocatori di grande spessore».

Mantova, turnover dopo l’impresa con la Lazio

Anche il Mantova arriva al Barbera con entusiasmo. Tuttosport sottolinea il lavoro svolto dal direttore sportivo Fabio Brutti, con una sessione di mercato chiusa con 16 acquisti e 7 cessioni e una rosa costruita secondo le esigenze del tecnico Francesco Modesto.

I lombardi hanno già lasciato il segno in Coppa eliminando la Lazio all’Olimpico e hanno conquistato il bottino pieno nelle prime due giornate di campionato. Tra i protagonisti dell’avvio c’è Ruocco, autore di tre reti consecutive.

Modesto non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali alla vigilia, ma anche il Mantova dovrebbe affidarsi al turnover. Tra coloro che cercano spazio figurano Gemello, Paoletti, Kospo, Chinetti, Wieser, Longonda e Cajazzo.

Per entrambe, dunque, la Coppa sarà anche l’occasione per verificare la profondità delle rispettive rose. In palio, però, c’è un traguardo concreto: chi vince al Barbera si guadagna la sfida contro il Bologna nel prossimo turno.