Palermo, Inzaghi soddisfatto del mercato: «Abbiamo 21 titolari. Siamo più forti dell’anno scorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
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Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Mantova, Pippo Inzaghi ha parlato anche dell’importanza della competizione e delle scelte che farà in vista della gara. Il tecnico del Palermo ha sottolineato come la squadra voglia continuare il proprio percorso e come, dopo la chiusura del mercato, non esistano più distinzioni tra formazione di campionato e di Coppa.

Sul desiderio del gruppo di superare il turno, Inzaghi ha dichiarato: «Sì, sicuramente. Anche perché ho già detto, domani non è che giocherà un altro Palermo, giocheranno i migliori per la partita di domani. Ormai il mercato si è chiuso finalmente, abbiamo 21 titolari, per cui non esiste una squadra in Coppa Italia, una squadra in campionato».


Il tecnico rosanero ha poi spiegato i criteri che guideranno le sue scelte: «Domani giocano i migliori, quelli più freschi, quelli che hanno recuperato. Quelli che magari hanno giocato meno devono dimostrarmi che devo utilizzarli di più. Per cui sarà un bel banco di prova per tutti e mi auguro che la squadra, come sempre, risponda molto bene».

Inzaghi si è soffermato anche sul mercato appena concluso e sui dieci nuovi rinforzi arrivati a Palermo rispetto alla scorsa stagione. Il giudizio dell’allenatore è positivo: «Io sono contento, poi sarà solo il campo a dire se ho ragione o no. Però io penso che il gruppo, un gruppo importante, sia rimasto, siano arrivati giocatori con determinate caratteristiche, sia caratteriali che tecniche. Io sono molto contento».

Infine, Inzaghi non ha nascosto la propria convinzione sulla forza dell’organico costruito dal club: «Penso che la squadra e il gruppo siano più forti dell’anno scorso, senza dubbio. Adesso il campo ci dirà se abbiamo avuto ragione».

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