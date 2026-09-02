Cremonese, Pecchia torna in panchina: il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo parma serie b 0-0 (87) pecchia

La Cremonese ha ufficializzato il ritorno di Fabio Pecchia sulla panchina grigiorossa. Dopo l’esonero di Giampaolo, il club ha scelto di affidare nuovamente la guida tecnica della prima squadra all’allenatore che aveva già condotto la squadra alla promozione in Serie A.

Questo il comunicato della società: “U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Fabio Pecchia la guida tecnica della prima squadra. La Società e la Proprietà danno il bentornato a mister Pecchia e al suo staff, augurando loro buon lavoro e le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione”.


Per Pecchia si tratta dunque di un ritorno sulla panchina della Cremonese dopo l’esperienza tra le stagioni 2020/21 e 2021/22. In quel periodo ha guidato la squadra per 60 partite, centrando al termine della seconda stagione la promozione in Serie A.

Classe 1973, Pecchia vanta una lunga esperienza nei campionati professionistici italiani: sono 189 le panchine in Serie B e 63 quelle in Serie A. Ora il tecnico è chiamato a rilanciare la Cremonese e a dare una nuova direzione alla stagione grigiorossa.

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