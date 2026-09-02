Pisa, tegola in attacco: si fermano Marras e Buffon

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
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Brutte notizie dall’infermeria per il Pisa, che dovrà fare i conti con due nuovi problemi fisici in vista dei prossimi impegni di campionato.

Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato per Tommaso Marras  una distrazione di basso grado al semimembranoso sinistro. Si è fermato invece anche Louis Buffon, figlio dell’ex portiere Gianluigi, che ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro durante una seduta di allenamento.


Il club nerazzurro ha comunicato che entrambi i giocatori sono già stati presi in carico dallo staff sanitario e hanno iniziato un percorso riabilitativo personalizzato. Al momento non sono stati resi noti i tempi precisi di recupero, che dipenderanno dall’evoluzione degli infortuni.

Una doppia assenza che rappresenta un contrattempo importante per il Pisa, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

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