Cremonese, ufficiale l’esonero di Giampaolo: «Sollevato dalla guida tecnica della prima squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
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Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Cremonese. La società grigiorossa ha comunicato ufficialmente, nella giornata del 1° settembre 2026, di aver sollevato il tecnico dalla conduzione della prima squadra.

La decisione del club arriva dopo la sconfitta interna contro il Modena, che aveva battuto nettamente la Cremonese allo Zini.


Il comunicato della Cremonese

La società ha annunciato la separazione attraverso una breve nota ufficiale:

«U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Marco Giampaolo».

Nel comunicato, il club ha inoltre voluto ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per il lavoro svolto:

«Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona».

Si chiude dunque l’esperienza di Giampaolo sulla panchina della Cremonese. Nel comunicato diffuso dal club non viene indicato il nome del nuovo allenatore.

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