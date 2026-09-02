Corriere dello Sport: “Doppio Palermo per Inzaghi”

Il Palermo ha due squadre. È questo, secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei messaggi lasciati dalla sessione estiva di mercato. Seguendo le indicazioni di Filippo Inzaghi, il direttore sportivo Osti ha costruito un organico completo, con coppie di livello praticamente in ogni zona del campo.

La prima verifica arriverà già domani al Barbera, dove i rosanero affronteranno il Mantova nei sedicesimi di Coppa Italia. Inzaghi è pronto a ricorrere a un ampio turnover, dando spazio a quei giocatori che finora hanno avuto meno visibilità.





Inzaghi cambia, ma la qualità resta

La sfida con il Mantova servirà anche a capire quanto sia già forte l’identità costruita dal nuovo Palermo. L’obiettivo è verificare se meccanismi e principi di gioco riescano a funzionare indipendentemente dagli interpreti scelti.

Come sottolinea Antonio La Rosa, parlare semplicemente di “Palermo 2” appare riduttivo considerando i nomi pronti a partire dall’inizio.

Tra questi c’è Palumbo, chiamato a ritrovare il ritmo partita dopo avere saltato per squalifica le prime due giornate di campionato. Spazio anche a Cassandro, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Estevez, finora penalizzato dalla continuità garantita alla coppia Ranocchia-Segre ma considerato un elemento con tutte le caratteristiche per scalare le gerarchie.

Resta inoltre da capire quale sarà la scelta tra i pali. Inzaghi potrebbe confermare Perin, permettendogli così di vivere l’esordio al Barbera.

Gyasi resta, Gabrielloni fa rifiatare Pohjanpalo

Alcune gerarchie, tuttavia, sono già più definite. Contro il Mantova si candidano a trovare spazio anche Gyasi e Gabrielloni.

L’esterno italo-ghanese è rimasto al Palermo dopo una fase finale del mercato nella quale una sua eventuale partenza avrebbe liberato uno slot Over per un ulteriore innesto. Adesso, evidenzia il Corriere dello Sport, Gyasi sarà considerato a tutti gli effetti parte del gruppo.

Per Gabrielloni, invece, sarà l’occasione per debuttare al Barbera dopo l’esordio di Arezzo. L’attaccante è pronto a concedere un turno di riposo a Pohjanpalo.

Nel frattempo il Palermo ha risolto consensualmente il contratto con Alexis Blin, 30 anni.

Presentato il Neon Kit

Fuori dal campo, il club ha presentato anche il nuovo Neon Kit firmato PUMA, caratterizzato da una base grigio scuro con dettagli rosa e verde menta.

La principale particolarità è il ritorno, per la prima volta, del logo del 1987, reinterpretato all’interno della nuova maglia.

Di Liberatore entra nell’organigramma

C’è infine una novità nell’organigramma del Palermo. Elenito Di Liberatore, ex assistente arbitrale internazionale, sarà il nuovo Referee Liaison Officer.

Il suo compito, come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sarà quello di rappresentare il Palermo nei rapporti con il mondo arbitrale.

Prima, però, torna protagonista il campo. Contro il Mantova Inzaghi cambierà molto e avrà la possibilità di verificare uno dei principi sui quali è stata costruita la rosa: in questo Palermo distinguere nettamente tra titolari e riserve è sempre più difficile.