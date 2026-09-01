Palermo, ufficiale la risoluzione del contratto con Alexis Blin

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Palermo Entella 3-0 (129) blin

Il Palermo FC ha comunicato ufficialmente di aver risolto consensualmente il contratto con Alexis Blin.

Il centrocampista francese, arrivato in rosanero nel 2024, saluta dunque il club dopo l’esperienza con la maglia del Palermo.


Attraverso una nota ufficiale, la società ha voluto rivolgere a Blin i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva, a nome del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Si chiude così l’avventura di Blin a Palermo, con il giocatore che ora sarà libero di valutare la sua prossima destinazione.

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