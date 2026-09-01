Gazzetta dello Sport: “Palermo e Verona su Mazzitelli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Ultime ore di mercato e Luca Mazzitelli torna al centro delle manovre del Palermo. Il centrocampista del Como, rientrato dopo il prestito al Cagliari, piace ai rosanero, che devono però prima creare lo spazio necessario in lista attraverso un’altra uscita.

A fare il punto è Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, che racconta gli intrecci dell’ultima giornata di trattative, con il mercato destinato a chiudersi alle ore 20.





Palermo su Mazzitelli, ma prima deve partire Gyasi

Tra i nomi più caldi allo Sheraton Milano-San Siro, sede delle ultime trattative, c’è proprio quello di Luca Mazzitelli.

Secondo quanto scrive Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Como piace al Palermo, ma i rosanero dovrebbero prima riuscire a cedere Gyasi per liberare un posto in lista.

Una casella è già stata lasciata libera da Le Douaron, tornato in Francia al Troyes, operazione che la Gazzetta aveva già anticipato.

Anche il Verona vuole Mazzitelli

Il Palermo deve però fare i conti con una concorrente concreta. Anche il Verona si è mosso con convinzione per Mazzitelli e potrebbe provare l’affondo nelle ultime ore.

Il ds Sogliano lavora addirittura alla possibilità di un doppio colpo. Oltre al centrocampista del Como, il Verona punta infatti Felici del Cagliari. In quest’ultimo caso bisognerà però convincere il giocatore, intenzionato a continuare a giocarsi le proprie possibilità in Serie A.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà lo scorrere delle ultime ore di mercato a chiarire definitivamente questi intrecci.

Sampdoria scatenata: Delli Carri, Mbabu e Massolo

Tra le società più attive c’è la Sampdoria. Il grave infortunio di Viti, che ha riportato una lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha spinto il ds Branco a intervenire immediatamente.

Il sostituto individuato è Filippo Delli Carri, in arrivo in prestito dal Monza.

Non è l’unica operazione blucerchiata. Secondo Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, per la fascia destra è pronto anche lo svizzero Mbabu, 31 anni e svincolato dopo l’esperienza al Midtjylland. Dopo la cessione di Ghidotti al Parma, il reparto dei portieri sarà invece completato dall’arrivo di Massolo dal Vicenza.

Shpendi-Cremonese, frenata difficile da recuperare

Situazione opposta sul fronte Cristian Shpendi. L’operazione che avrebbe dovuto portare l’attaccante del Cesena alla Cremonese ha subito una brusca frenata.

La Gazzetta dello Sport parla di uno stallo difficilmente recuperabile entro la chiusura del mercato, nonostante fossero già state raggiunte intese di massima sia con il Cesena sia con il giocatore.

La Cremonese deve infatti liberare un posto attraverso la cessione di uno tra De Luca e Djuric, mentre resta da chiarire anche il futuro di Bonazzoli.

Cremonese, Baschirotto e Folino in uscita

In difesa rimane in uscita Baschirotto, recuperato e destinato alla Serie A. Potrebbe lasciare la Cremonese anche Folino, sul quale si sta muovendo con decisione il Modena.

Il club emiliano sta per cedere Beyuku al Blackburn e potrebbe quindi accelerare per Folino. Sul difensore ha effettuato un sondaggio anche il Catanzaro, dove resta sotto osservazione la situazione di Antonini, non considerato incedibile in presenza dell’offerta giusta.

Da Sibilli a Galazzi, gli ultimi affari

La Gazzetta dello Sport passa infine in rassegna le altre trattative ancora aperte. L’Arezzo cerca un attaccante e, oltre a Mancuso del Mantova, valuta Olivieri del Cesena. L’Ascoli punta invece Cinquegrano del Sassuolo per sostituire l’infortunato Alagna.

Sempre dal Sassuolo, Macchioni passa alla Carrarese, mentre Iannoni piace al Benevento. L’Avellino punta Adamo dello Spezia e la Juve Stabia ha chiuso per Sibilli dal Bari.

Il Padova è vicinissimo a Galazzi, in prestito dal Monza. Restano invece alla ricerca di un attaccante Vicenza e Südtirol, con gli altoatesini che potrebbero anche decidere di trattenere Merkaj qualora non arrivasse un’offerta ritenuta adeguata.

Per il Palermo, invece, le ultime ore ruotano anche attorno all’intreccio Gyasi-Mazzitelli: la cessione dell’esterno può aprire la strada al centrocampista del Como, sul quale però il Verona è pronto a dare battaglia.