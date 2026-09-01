Giornale di Sicilia: “Palermo, mercato quasi chiuso: tutto ruota attorno a Gyasi. Mazzitelli resta nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
palermo frosinone 0-0 (32) gyasi

Il mercato del Palermo potrebbe essere ormai arrivato ai titoli di coda. La società rosanero resta vigile in queste ultime ore, ma la possibilità di effettuare un nuovo innesto è strettamente collegata alle eventuali uscite. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

La giornata di ieri ha portato alla definizione della partenza di Le Douaron, trasferitosi in prestito al Troyes. Una cessione che, tuttavia, non sembra destinata ad aprire automaticamente la strada a un’altra operazione in entrata.


Tutto ruota attorno a Gyasi

Secondo quanto riportato da Radicini, il nome decisivo in queste ultime ore è quello di Gyasi. Con il passare del tempo, però, la possibilità di una sua partenza verso l’estero appare sempre più complicata.

Di conseguenza si riducono anche i margini per un ultimo rinforzo. Soltanto qualora Gyasi decidesse di intraprendere una nuova esperienza, infatti, potrebbe aprirsi uno scenario differente.

La sua uscita libererebbe uno slot over e consentirebbe al Palermo di valutare un’ultima operazione a centrocampo.

Mazzitelli resta il preferito

In questo scenario, sottolinea il Giornale di Sicilia, Mazzitelli resta il profilo maggiormente apprezzato dalla dirigenza rosanero.

Al momento, però, si tratta soprattutto di un’ipotesi legata a un incastro di mercato che appare difficile da concretizzare nelle ultime ore. Un discorso simile riguarda Almena: senza una partenza e, in particolare, senza quella di Gyasi, il Palermo avrebbe difficilmente margine per chiudere l’operazione.

Buttaro e Blin verso l’uscita

Restano infine alcune situazioni da definire sul fronte delle cessioni. Massimiliano Radicini indica Buttaro tra i giocatori destinati a proseguire la propria carriera in Serie C, con il Treviso in pole.

Da sistemare anche Blin. Per il centrocampista rimangono aperte sia la pista che porta alla Juve Stabia sia le possibilità di un trasferimento all’estero.

Le ultime ore di mercato serviranno dunque soprattutto a definire le uscite. Senza novità sul fronte Gyasi, secondo il Giornale di Sicilia, il mercato in entrata del Palermo può considerarsi con molta probabilità concluso.

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