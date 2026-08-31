Gianluca Di Marzio: “Palermo, contatti con l’Atalanta per Tommaso De Nipoti”
Il Palermo continua a muoversi sul mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rosanero ha avviato dei contatti per Tommaso De Nipoti, classe 2003 dell’Atalanta.
Il giovane calciatore è dunque finito nel mirino del Palermo in queste ultime battute di mercato. Come riferisce Gianluca Di Marzio, sono in corso i contatti per capire la fattibilità dell’operazione.
Una nuova pista, quindi, per la società rosanero, che guarda in casa Atalanta e valuta il profilo di De Nipoti.