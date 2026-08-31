Il Secolo XIX: “Sampdoria, Vindahl resta titolare: Corradi pronto a rilanciarlo contro il Palermo”

Peter Vindahl dovrebbe avere subito l’occasione per riscattarsi. Nonostante gli errori commessi nella sconfitta della Sampdoria contro la Juve Stabia, il portiere danese resta, salvo sorprese, la prima scelta di Bernardo Corradi anche in vista della trasferta di lunedì a Palermo.

Come racconta Il Secolo XIX, il tecnico blucerchiato sembra intenzionato a seguire un principio preciso: «Quando si cade da cavallo, bisogna rimontarci subito».





Vindahl sotto accusa dopo la Juve Stabia

La serata contro la Juve Stabia è stata particolarmente complicata per il portiere arrivato in prestito dallo Sparta Praga. Secondo il quotidiano, Vindahl ha responsabilità su entrambe le reti della rimonta avversaria: sul pareggio di Bellich reagisce in ritardo allo strano rimbalzo del pallone, mentre sul gol di Di Nardo la conclusione gli passa tra le gambe.

Il danese aveva già mostrato qualche incertezza nelle precedenti uscite di Cesena e Bolzano. La fiducia della società e dell’allenatore, però, rimane intatta.

Gli errori vengono ricondotti anche alla lunga inattività del portiere, reduce da un’operazione al piede sinistro che gli aveva fatto saltare gran parte della seconda metà della scorsa stagione. Prima del trasferimento alla Sampdoria, infatti, la sua ultima partita risaliva al 15 febbraio.

Krastev alternativa, ma Palermo sarebbe un rischio

Tra i tifosi è cresciuta la richiesta di concedere spazio al giovane Krastev, classe 2008. Interpellato sull’argomento dopo la partita, Corradi non ha escluso questa possibilità: «Krastev è un profilo su cui la società ha puntato, potrebbe avere anche possibilità di giocare… ma con tutte le difficoltà del caso, per un giocatore così giovane».

Secondo Il Secolo XIX, affidargli immediatamente la porta nella trasferta di Palermo rappresenterebbe però una scelta rischiosa. Per questo motivo l’orientamento resta quello di confermare Vindahl e permettergli di reagire agli errori dell’ultima giornata.

Sampdoria, trattativa per Massolo

Intanto si muove anche il mercato dei portieri. La Sampdoria ha avviato una trattativa con il Vicenza per Samuele Massolo, operazione nata durante quella relativa a Tantalocchi.

L’accordo con il club biancorosso e il giocatore potrebbe essere chiuso a titolo definitivo. L’arrivo di Massolo permetterebbe inoltre di sbloccare il trasferimento di Ghidotti al Parma.

La Samp avrebbe così un nuovo terzo portiere e potrebbe liberare anche uno slot over: Massolo, essendo un prodotto del vivaio blucerchiato, avrebbe infatti lo status di giocatore bandiera.

In attesa degli ultimi movimenti di mercato, dunque, la linea appare tracciata: a Palermo Vindahl dovrebbe essere ancora il titolare, con Corradi intenzionato a concedergli immediatamente la possibilità di riscattare la difficile serata contro la Juve Stabia.