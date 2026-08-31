Tuttosport: “Arezzo-Palermo 2-3, le pagelle: Augello decisivo da 7,5. Ranocchia e Johnsen da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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Il Palermo vince 3-2 sul campo dell’Arezzo e nelle pagelle di Tuttosport il migliore tra i rosanero è Augello, premiato con 7,5 dopo il gol decisivo realizzato nel recupero. Voto 7 anche per Ranocchia e Johnsen. Tra le insufficienze spiccano Gyasi, 5, e Pohjanpalo, 5,5.

Le pagelle dell’Arezzo


Nunziante 7
Renzi 6,5
Gilli 6
Illanes 6
Righetti 6,5
Sala 7
Eklu ng
Iaccarino 5,5
Viviani ng
Ionita 5,5
Arena 6
Pattarello ng
Cianci 6,5
Cerri ng
Tavernelli 6,5
Varela ng
Bucchi 6,5

Le pagelle del Palermo

Perin 6
Pierozzi 5,5
Cassandro 6
Bani 6
Ceccaroni 5,5
Augello 7,5
Ranocchia 7
Segre 6
Strefezza 6
Gyasi 5
Hernani 6
Estevez 5,5
Johnsen 7
Vavassori 5,5
Pohjanpalo 5,5
Gabrielloni 6
F. Inzaghi 6,5

Arbitro Marinelli 6

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