Tuttosport: “Arezzo-Palermo 2-3, le pagelle: Augello decisivo da 7,5. Ranocchia e Johnsen da 7”

Il Palermo vince 3-2 sul campo dell’Arezzo e nelle pagelle di Tuttosport il migliore tra i rosanero è Augello, premiato con 7,5 dopo il gol decisivo realizzato nel recupero. Voto 7 anche per Ranocchia e Johnsen. Tra le insufficienze spiccano Gyasi, 5, e Pohjanpalo, 5,5.

Le pagelle dell’Arezzo





Nunziante 7

Renzi 6,5

Gilli 6

Illanes 6

Righetti 6,5

Sala 7

Eklu ng

Iaccarino 5,5

Viviani ng

Ionita 5,5

Arena 6

Pattarello ng

Cianci 6,5

Cerri ng

Tavernelli 6,5

Varela ng

Bucchi 6,5

Le pagelle del Palermo

Perin 6

Pierozzi 5,5

Cassandro 6

Bani 6

Ceccaroni 5,5

Augello 7,5

Ranocchia 7

Segre 6

Strefezza 6

Gyasi 5

Hernani 6

Estevez 5,5

Johnsen 7

Vavassori 5,5

Pohjanpalo 5,5

Gabrielloni 6

F. Inzaghi 6,5

Arbitro Marinelli 6