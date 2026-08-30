Arezzo-Palermo, Bucchi: «Abbiamo giocato a viso aperto contro la più forte del campionato. Gol Augello? Poco lucidi»

Nonostante la sconfitta per 3-2 contro il Palermo, Cristian Bucchi guarda con orgoglio alla prestazione del suo Arezzo. Il tecnico amaranto, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, ha elogiato l’atteggiamento mostrato dalla squadra contro una delle formazioni più accreditate del campionato.

«Oggi è la serata dell’orgoglio. La squadra ha fatto una partita straordinaria», ha dichiarato Bucchi. «Abbiamo giocato a viso aperto contro la più forte del campionato, con qualità e coraggio. Forse è una delle più belle partite che abbiamo fatto e non ci siamo fatti coinvolgere dagli eventi».





Il tecnico ha sottolineato la mentalità della sua squadra: «È una squadra che lotta, corre e se la gioca con tutti. Mettiamo l’elmetto e combattiamo. È una squadra che mi rende orgoglioso di essere il loro allenatore».

Bucchi ha poi analizzato il salto di categoria e le differenze rispetto alla Serie C: «Si alza il livello. In Serie C dovevamo fare la partita e non è facile. Qui tutti giocano per vincere e vedremo partite aperte. Il livello tecnico dei nostri giocatori si è alzato, così come la qualità dei terreni di gioco. Provavamo a fare le stesse cose lo scorso anno, ma adesso siamo più maturi. Sono cambiate le cose».

Sulla rete decisiva di Augello arrivata allo scadere, il tecnico individua alcuni dettagli da migliorare: «Abbiamo subito due gol su fallo laterale. È un piazzato su cui il Palermo gioca spesso. In quei momenti di enfasi all’ultimo ci siamo scoperti, potevamo essere più lucidi. Possiamo ancora migliorare e lavorare».

Il gol subito nel finale, però, non cancella quanto di buono fatto vedere dall’Arezzo: «Le nostre qualità hanno messo in difficoltà il Palermo».

Infine, Bucchi ha invitato la squadra a trasformare il rammarico per la sconfitta in consapevolezza: «Oggi non ho nulla da dire alla squadra. Sono andato negli spogliatoi, erano tutti rammaricati, ma dobbiamo essere bravi a lavorare sulle cose positive. Mi piace l’atteggiamento: abbiamo avuto grandissimo rispetto ma non timore. Lavoreremo sui dettagli».