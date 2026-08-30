Arezzo-Palermo, Augello: «Vincere queste partite sporche sarà utile a fine campionato. Gol al 94′? Un’emozione incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
augello

Una serata che Tommaso Augello difficilmente dimenticherà. Nel giorno del suo compleanno, il terzino del Palermo ha firmato al 94′ il gol del definitivo 3-2 sull’Arezzo, regalando ai rosanero tre punti pesantissimi. Il terzino rosanero ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club.

«Bellissimo. Fare il gol del 3-2 all’ultimo minuto, al 94esimo, e portare a casa i tre punti, poi il giorno del mio compleanno… qualcosa di speciale, emozionante, bellissimo. Sono contento», ha raccontato Augello al termine della gara.


Una rete festeggiata sotto il settore ospiti, dove il difensore è stato travolto dall’abbraccio dei compagni: «Finalmente ho fatto un gol importante, l’ho festeggiato sotto la curva. Sono veramente contento, è stata un’emozione incredibile».

Un compleanno speciale anche dal punto di vista sportivo: «Sicuramente è il più bello. Un compleanno da incorniciare, se l’avessi pensato non sarebbe mai stato così bello».

Augello, però, non nasconde gli aspetti da migliorare nonostante la vittoria: «Abbiamo vinto una partita sporca. Se si vincono queste partite sicuramente può essere utile a fine campionato. Dobbiamo migliorare, crescere. Non penso che abbiamo fatto un’ottima partita, però era importante portare a casa il risultato».

Il terzino individua anche la necessità di concedere meno agli avversari: «Dobbiamo cercare di concedere un po’ meno. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, mentre nel secondo abbiamo concretizzato poche delle occasioni che abbiamo creato».

Adesso il Palermo è atteso da una settimana intensa, con Coppa Italia e campionato al Barbera. Prima il Mantova, poi la Sampdoria: «Non c’è bisogno di dire niente ai tifosi. Loro sono sempre calorosi e numerosi. Sono sicuro che faremo lo stadio pieno in tutte le partite e ci daranno una grande mano per passare il turno in Coppa e continuare su questo percorso in campionato».

Infine, una battuta sulla rimessa laterale, diventata una vera arma della squadra: «Per il mister è molto importante. Già l’anno scorso abbiamo creato qualche occasione e fatto qualche gol. In questo inizio di campionato e anche in Coppa abbiamo segnato su rimessa laterale. Siamo contenti e dobbiamo continuare, perché diventa quasi un calcio d’angolo».

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