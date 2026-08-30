Serie A: Napoli ko al Maradona, il Como vince 2-1

Sconfitta interna per il Napoli, che al Maradona cede 2-1 al Como nella gara delle 18.30 di Serie A. Gli ospiti partono meglio e al 17’ passano in vantaggio con Baturina, autore di una splendida conclusione nell’angolino. La risposta del Napoli arriva al 30’ con Hojlund, che dal limite dell’area firma l’1-1. Ma appena quattro minuti dopo il Como torna avanti: Douvikas controlla un ottimo assist di Baturina e batte Meret per il 2-1.

Nella ripresa il Napoli prova a reagire e aumenta il possesso, con Allegri che inserisce anche De Bruyne, Neres, Lucca e Spinazzola. Nel finale i padroni di casa spingono alla ricerca del pari, ma Butez è decisivo su Lucca al 90’+1’. Al 90’+6’ arriva anche il gol annullato a Lobotka per fuorigioco. Dopo otto minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Como espugna il Maradona e il Napoli incassa una sconfitta casalinga.



