Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma: decisivi Gonzalez e Koopmeiners. La classifica aggiornata
Seconda vittoria su due gare giocate in campionato per la Juventus, che all’Allianz Stadium batte per 2-0 il Parma. Dopo una prima frazione di gioco terminata sullo 0-0, decisive la reti nel secondo tempo di Nico Gonzalez e Koopmeiners.
L’avvio di gara è di marca bianconera. All’8′ ci prova Douglas Luiz, con un destro al volo che termina però alto sopra la traversa. Gli ospiti alzano il loro baricentro, arrivando al conclusione con Ordonez che lascia partire una conclusione di sinistro che termina però a lato.
Al 33′ arriva la più grande occasione dei primi 45 minuti in favore degli uomini di Spalletti: Conceicao si accentra e calcia da fuori area un potente rasoterra mancino, che colpisce la base del palo e termina sul fondo.
Nella ripresa la Juventus parte forte, rendendosi subito pericolosa con un diagonale di destro di Kolo Muani che termina fuori. I bianconeri, però, continuano a provarci, trovando al 63′ il gol che sblocca il risultato: Nico Gonzalez colpisce il palo da fuori area e poi ribadisce battendo Corvi anche grazie a una deviazione di Troilo.
Il Parma reagisce, con Romero che in pochi secondi impegna due volte Vicario: prima con un potente destro e poi di testa ma l’estremo difensore è prodigioso. Nel finale di gara arriva la rete che chiude il match per i padroni di casa, con il neoentrato Koopmeiners che batte Corvi con un potente rasoterra sinistro. Gli uomini di Spalletti si confermano a punteggio pieno, portandosi a quota 6 punti in classifica.
LA CLASSIFICA
Milan — 6 punti
Juventus — 6 punti
Udinese — 4 punti
Roma — 3 punti
Inter — 3 punti
Lecce — 3 punti
Napoli — 3 punti
Atalanta — 3 punti
Lazio — 3 punti
Cagliari — 3 punti
Frosinone — 3 punti
Sassuolo — 3 punti
Como — 1 punto
Bologna — 0 punti
Genoa — 0 punti
Torino — 0 punti
Parma — 0 punti
Monza — 0 punti
Venezia — 0 punti
Fiorentina – 0 punti