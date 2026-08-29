Serie A: pari a reti bianche tra Juventus e Parma dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 213317

Un primo tempo con poche emozione e nessun tiro in porta quello tra Juventus e Parma, nel match valido per la secondo giornata del campionato di Serie A 2026-27.

L’avvio di gara è di marca bianconera. All’8′ ci prova Douglas Luiz, con un destro al volo che termina però alto sopra la traversa. Gli ospiti alzano il loro baricentro, arrivando al conclusione con Ordonez che lascia partire una conclusione di sinistro che termina però a lato.


Al 33′ arriva la più grande occasione dei primi 45 minuti in favore degli uomini di Spalletti:  Conceicao si accentra e calcia da fuori area un potente rasoterra mancino, che colpisce la base del palo e termina sul fondo. Nel finale di tempo la Juventus continua a cercare il gol del vantaggio, ma le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Altre notizie

2b109aa9-ffd0-4e1e-bfff-8305c9b7dd83

Serie A, Milan-Venezia finisce 2-0: decisivi Ramos e un autogol

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
98afcb47-ddb5-4e25-a683-a657835702c7

Serie A, Milan-Venezia: pari senza reti all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Pallone Serie A (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
f2159d9f5f

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Immagine

Perin, messaggio d’addio alla Juventus: “Resterà per sempre dentro di me”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Cherubini_conf_HD-041-20250207193846

Cherubini: «Strefezza aveva aperto al Parma, abbiamo fatto un’offerta. Poi è arrivato il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (61) rui modesto

TMW: “Udinese, Rui Modesto verso l’addio: il Rakow prepara l’affondo. L’ex Palermo può ripartire dalla Polonia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026
Screenshot 2026-08-24 063247

Perin verso il Palermo, ultima apparizione in bianconero? Il post social dopo Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026
6a651c0871140.r_d.667-654

Serie A: la Juventus batte il Frosinone. Perin entra al 91′ per infortunio di Vicario

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 23, 2026
6a651c0871140.r_d.667-654

Corriere dello Sport: “Perin promesso al Palermo, ma la Juve aspetta il sostituto: Grabara è il prescelto”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 23, 2026
napoli

Serie A, buona la prima per Napoli e Cagliari: battute Genoa e Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2026
Screenshot 2026-08-22 214237

Serie A: pari all’intervallo tra Genoa-Napoli e Parma-Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-29 213317

Serie A: pari a reti bianche tra Juventus e Parma dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (128) inzaghi

Arezzo-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Gabrielloni, assenti Palumbo e Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 211503

Serie B: la Juve Stabia ribalta la Sampdoria, il Cesena batte 2-1 l’Entella. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
2bd89f81-edfc-4b85-a9fb-962f977a6da6

Athletic Palermo, debutto in Coppa Italia contro il Trapani. Ferazzoli: «Ci teniamo a fare bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 091850

UFFICIALE – Palermo, preso Gabrielloni: arriva in prestito dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026