Serie A: pari a reti bianche tra Juventus e Parma dopo i primi 45
Un primo tempo con poche emozione e nessun tiro in porta quello tra Juventus e Parma, nel match valido per la secondo giornata del campionato di Serie A 2026-27.
L’avvio di gara è di marca bianconera. All’8′ ci prova Douglas Luiz, con un destro al volo che termina però alto sopra la traversa. Gli ospiti alzano il loro baricentro, arrivando al conclusione con Ordonez che lascia partire una conclusione di sinistro che termina però a lato.
Al 33′ arriva la più grande occasione dei primi 45 minuti in favore degli uomini di Spalletti: Conceicao si accentra e calcia da fuori area un potente rasoterra mancino, che colpisce la base del palo e termina sul fondo. Nel finale di tempo la Juventus continua a cercare il gol del vantaggio, ma le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0.