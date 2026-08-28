Serie A, Milan-Venezia: pari senza reti all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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Termina senza reti il primo tempo di Milan-Venezia, con i rossoneri che hanno avuto le occasioni migliori ma non sono riusciti a sbloccare il risultato.

Il Milan parte forte e già al 13’ va vicino al vantaggio con Gonçalo Ramos, la cui conclusione rasoterra viene respinta da un ottimo intervento di Filip Stankovic. Il portiere del Venezia si ripete al 33’, ancora sul portoghese, e al 44’ quando nega la rete a Samuel Chukwueze con una bella parata.


Il Venezia, però, non sta a guardare e al 20’ costruisce la sua migliore occasione: Akor Adams calcia verso l’angolino, ma trova la risposta decisiva di Mike Maignan.

Nel finale da segnalare anche un problema fisico per Bartol Franjic, costretto a lasciare il campo al 45’+3’. Dopo cinque minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

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