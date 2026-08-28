Serie B: Cremonese-Modena, emiliani avanti 2-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
e2693dc3-7eee-437e-870b-6150973d3744

Il primo tempo tra Cremonese e Modena si chiude con gli ospiti avanti 2-0. Il Modena sblocca la sfida al 31’ con Olzer, bravo a sfruttare il lancio di Brugman, superare Chichizola e depositare il pallone in rete.

La Cremonese prova a reagire, ma fatica a trovare la via del gol. Al 33’ Pezzella è provvidenziale nel chiudere su una ripartenza di Zampano, mentre al 43’ Agazzi respinge il tentativo di Caso.


Proprio allo scadere arriva il raddoppio del Modena, ancora firmato da Olzer: il centrocampista si inventa un magnifico tiro a giro dal vertice destro dell’area, spedendo il pallone sotto l’incrocio dei pali. Dopo un minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi con il Modena avanti 2-0.

Altre notizie

Immagine

Cesena, Diamanti: «Shpendi è un giocatore del Cesena e sarà convocato»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
media

Verona verso il Vicenza, Baroni: «Con l’Ascoli errori gravi, ma la prestazione c’è stata»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Verona, preso Zappa dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
788639744_18337728925284820_5802548833241400323_n

 Avellino, UFFICIALE: Cheddira ha firmato fino al 2030

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64)

Juve Stabia, De Giorgio: «A Palermo abbiamo dimostrato di potercela giocare fino in fondo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Bucchi presenta Arezzo-Palermo: «Affronteremo la più forte della B, servirà una prova super»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
nesta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Avellino, Nesta: «Col Vicenza è una finale. Cheddira sarà della partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Südtirol, Possanzini: «Prima Palermo, poi Benevento: esperienze che porto dentro con affetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
palermo cremonese 2-3 (6) de luca stroppa

Pisa, assalto a Manuel De Luca: nerazzurri in pole, c’è anche il Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Shpendi

Resto del Carlino: “Shpendi saluta il Cesena, niente Palermo: va alla Cremonese per 4 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
770584847_1894993601474982_1786918073738761441_n

La Nazione: “Arezzo-Palermo, Comunale verso il pienone: Cerri recupera, dubbio Tavernelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
palermo reggiana (38) Mancuso

Corriere di Arezzo: “Altri 1.050 tifosi per Arezzo-Palermo. Mancuso, sono ore decisive”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026

Ultimissime

98afcb47-ddb5-4e25-a683-a657835702c7

Serie A, Milan-Venezia: pari senza reti all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
e2693dc3-7eee-437e-870b-6150973d3744

Serie B: Cremonese-Modena, emiliani avanti 2-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (98) campi allenamento

Palermo, allenamento pomeridiano in vista dell’Arezzo. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Palermo, Joronen operato alla spalla: intervento riuscito

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Cesena, Diamanti: «Shpendi è un giocatore del Cesena e sarà convocato»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026