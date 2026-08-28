Serie B: Cremonese-Modena, emiliani avanti 2-0 all’intervallo
Il primo tempo tra Cremonese e Modena si chiude con gli ospiti avanti 2-0. Il Modena sblocca la sfida al 31’ con Olzer, bravo a sfruttare il lancio di Brugman, superare Chichizola e depositare il pallone in rete.
La Cremonese prova a reagire, ma fatica a trovare la via del gol. Al 33’ Pezzella è provvidenziale nel chiudere su una ripartenza di Zampano, mentre al 43’ Agazzi respinge il tentativo di Caso.
Proprio allo scadere arriva il raddoppio del Modena, ancora firmato da Olzer: il centrocampista si inventa un magnifico tiro a giro dal vertice destro dell’area, spedendo il pallone sotto l’incrocio dei pali. Dopo un minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi con il Modena avanti 2-0.