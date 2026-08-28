 Avellino, UFFICIALE: Cheddira ha firmato fino al 2030

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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L’Avellino piazza un colpo importante sul mercato e rinforza il proprio reparto offensivo con Walid Cheddira. Il club biancoverde ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante dal Napoli a titolo definitivo.

Il giocatore ha firmato un contratto con l’Avellino valido fino al 30 giugno 2030, legandosi così per le prossime quattro stagioni alla società irpina.


Nato a Loreto il 22 gennaio 1998, Cheddira porta ad Avellino esperienza e qualità per il reparto offensivo. Un acquisto di peso per la formazione biancoverde, che aggiunge alla propria rosa un attaccante in grado di rappresentare un punto di riferimento importante nel corso della stagione.

L’operazione è stata resa ufficiale dall’Avellino attraverso i propri canali: «L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira».

Il club ha inoltre comunicato la durata dell’accordo: il nuovo attaccante biancoverde ha sottoscritto un contratto con scadenza il 30 giugno 2030.

Per l’Avellino si tratta dunque di un innesto di grande rilievo, destinato ad aumentare il peso offensivo della squadra e ad alzare ulteriormente le ambizioni del club.

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