Juve Stabia, De Giorgio: «A Palermo abbiamo dimostrato di potercela giocare fino in fondo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64)

Pietro De Giorgio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Juve Stabia, tornando anche sulla sconfitta rimediata all’esordio in campionato contro il Palermo. Il tecnico delle Vespe ha sottolineato gli aspetti positivi mostrati dalla squadra al Barbera, chiedendo ai suoi di trasformare la rabbia per il risultato in determinazione.

«Domani dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi mostrati a Palermo. Siamo rammaricati per non essere riusciti a portare a casa almeno un punto, ma abbiamo tanta rabbia che dobbiamo trasformare in determinazione e voglia di vincere».


De Giorgio ha poi fatto il punto sull’inserimento dei nuovi acquisti, spiegando che alcuni giocatori avranno bisogno di tempo per raggiungere la migliore condizione.

«I nuovi acquisti si stanno integrando bene e la loro condizione fisica sta migliorando, anche se non hanno svolto il ritiro insieme alla squadra. Di Nardo, in particolare, è arrivato da pochi giorni e dovremo inserirlo gradualmente, con il giusto minutaggio».

Il tecnico ha evidenziato anche i progressi compiuti dalla squadra nelle ultime settimane, a partire dalla gara di Frosinone.

«Dalla gara di Frosinone sto vedendo miglioramenti nel nostro modo di giocare e sono convinto che, con il passare delle settimane, riusciremo a raggiungere la nostra condizione migliore. Stiamo lavorando intensamente per integrare al meglio i nuovi arrivati e farli entrare rapidamente nei meccanismi della squadra».

Infine, De Giorgio ha ribadito quale dovrà essere l’atteggiamento della Juve Stabia nel corso della stagione, prendendo proprio la prestazione di Palermo come esempio.

«Quello che non deve mai mancare è la voglia di giocare, di lottare e di uscire dal campo con la maglia sudata. Dobbiamo affrontare ogni partita con la massima determinazione e con la voglia di giocarcela fino in fondo, come abbiamo già dimostrato a Palermo».

Dopo il ko contro i rosanero, dunque, la Juve Stabia è pronta a ripartire dalla prestazione del Barbera. De Giorgio chiede ai suoi di trasformare la delusione per il mancato punto in energia positiva, in vista di un’altra sfida complicata sul campo della Sampdoria.

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