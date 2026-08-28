Palermo, una maglia rosanero per Jovanotti: incontro speciale con Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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Incontro speciale oggi a Palermo tra Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, e Jovanotti, in città per la doppia data del suo tour in programma il 29 e 30 agosto all’Ippodromo di Palermo.

A raccontare il curioso incontro è stato lo stesso club rosanero, che sui propri canali social ha pubblicato un video in cui i due si scambiano battute e sorrisi. Inzaghi ha poi regalato al cantautore romano una maglia del Palermo, accompagnata da una dedica particolarmente affettuosa: «Al mitico Jova, grazie per aver segnato la mia infanzia».


Un omaggio che Jovanotti ha apprezzato e rilanciato sui propri profili social. Il cantautore ha ripubblicato il video dell’incontro aggiungendo una frase semplice ma significativa: «Ho appena incontrato un mito».

Un momento di sport, musica e simpatia che ha unito due mondi apparentemente lontani, ma accomunati dalla passione e dall’affetto del pubblico.

 

 

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