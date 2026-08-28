Corriere dello Sport: “Palermo, arriva Gabrielloni. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo accelera per Alessandro Gabrielloni. L’attaccante del Como è vicino a diventare un nuovo rinforzo a disposizione dei rosanero, ma prima di procedere al tesseramento sarà necessario liberare un posto nella lista Over.

A fare il punto è Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, secondo cui il Palermo sta chiudendo l’operazione per il centravanti classe 1994. Gabrielloni arriverà dal Como con la formula del prestito, ma il suo ingresso in rosa è subordinato alla cessione di Emmanuel Gyasi, necessaria per liberare uno slot tra gli Over.





Il mercato di Serie B entra così nelle sue battute decisive. Come riferisce Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, particolarmente attivo è l’Avellino, che ha raggiunto l’accordo per Walid Cheddira. L’attaccante classe 1998 arriverà a titolo definitivo dal Napoli dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito tra Sassuolo e Lecce.

Il club irpino ha inoltre trovato l’intesa con il Sassuolo per il ritorno in biancoverde del difensore Filippo Missori e continua a seguire Riccardo Sottil della Fiorentina per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Juve Stabia, doppio colpo in attacco

La Juve Stabia ha invece ufficializzato due attaccanti. Si tratta di Antonio Di Nardo, proveniente dal Pescara, e Alessio Sorace, arrivato dal Martina. Entrambi hanno sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Movimenti anche per la Carrarese. Il Corriere dello Sport segnala gli arrivi dei centrocampisti Jacopo Martini dal Südtirol, con contratto triennale, e Luka Topalovic dall’Inter. Quest’ultimo si trasferisce a titolo temporaneo con opzione di riscatto e controriscatto.

Artistico al Padova, Makoumbou alla Sampdoria

Il Padova si assicura Gabriele Artistico dalla Lazio. L’attaccante classe 2002 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Infine la Sampdoria, che secondo quanto riportato da Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport ha ingaggiato Antoine Makoumbou. Il centrocampista arriva dai turchi del Samsunspor in prestito con diritto di riscatto.

Per il Palermo, invece, gli ultimi giorni di mercato ruotano attorno all’incastro Gabrielloni-Gyasi: l’attaccante del Como è vicino, ma prima servirà l’uscita dell’esterno per liberare il necessario posto nella lista Over.