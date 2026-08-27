Carrarese, in arrivo Tommaso Macchioni dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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Altro acquisto in arrivo per la Carrarese, che continua a muoversi sul mercato per rinforzare la propria rosa. Dopo gli arrivi di Topalovic e Martini, già ufficializzati, il club apuano è pronto ad accogliere un nuovo giovane talento.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è infatti in arrivo Tommaso Macchioni dal Sassuolo. Il difensore, classe 2006, si trasferirà alla Carrarese con la formula del prestito.


Macchioni rappresenta così un ulteriore innesto per la formazione apuana, che punta a valorizzare un giovane proveniente dal settore del Sassuolo. L’operazione è destinata ad aggiungersi alle recenti mosse di mercato della Carrarese, sempre più attiva in questa fase della stagione.

Per gli apuani si tratta dunque di un altro tassello in entrata, con Macchioni pronto a mettersi a disposizione della squadra e a vivere una nuova esperienza dopo il percorso maturato con il Sassuolo.

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