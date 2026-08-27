Tuttosport: “Palermo, Perin si presenta: «Vinciamo tutti insieme». Inzaghi aspetta un attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (8)

Il Palermo accoglie ufficialmente Mattia Perin e adesso concentra le proprie attenzioni sul completamento del reparto offensivo. Come riportato da Tuttosport, il nuovo portiere rosanero è stato presentato ieri davanti a circa mille tifosi nel piazzale dello stadio Renzo Barbera.

«Grazie per questo caloroso benvenuto – ha dichiarato Perin –. Sono entusiasta e felicissimo di essere qui. So cosa rappresenta questa maglia per voi e per la città di Palermo. Non vedo l’ora di vedervi nella prossima partita in casa, con lo stadio pieno e poter sentire il vostro calore dal vivo. Vinciamo tutti insieme».


Palermo, ora Gabrielloni o De Luca

Dopo aver sistemato la porta con Perin, secondo Tuttosport il tecnico Filippo Inzaghi attende adesso un nuovo attaccante. I nomi indicati sono quelli di Alessandro Gabrielloni del Como e Manuel De Luca della Cremonese.

Intanto è diventato ufficiale anche il trasferimento di Matteo Brunori all’Ascoli. L’attaccante lascia il Palermo con la formula del prestito annuale.

Carrarese scatenata sul mercato

Molto attiva la Carrarese, che ha definito gli arrivi dei centrocampisti Luka Topalovic dall’Inter e Jacopo Martini dal Sassuolo. Il club toscano, scrive Tuttosport, ha inoltre messo nel mirino Filippo Bandinelli dello Spezia, Nicolò Calabrese del Verona e il portiere del Monza Semuel Pizzignacco.

Il Padova continua invece a spingere per Gabriele Artistico. Il direttore sportivo Morbidelli avrebbe rilanciato presentando alla Lazio una proposta da circa 3,5 milioni di euro, nel tentativo di superare la concorrenza dell’Avellino.

Gli irpini, dal canto loro, avrebbero spostato le attenzioni su Natan Girma della Reggiana, già allenato da Alessandro Nesta.

Verona su Barak, Pisa insiste per Pittarello

Dopo le sconfitte casalinghe all’esordio, anche Verona e Pisa cercano nuovi rinforzi. Secondo Tuttosport, l’Hellas ha chiesto alla Fiorentina Antonin Barak, mentre il Pisa continua la lunga trattativa con il Catanzaro per Filippo Pittarello. La richiesta dei calabresi resta fissata a 2,5 milioni di euro.

Proprio Pisa e Catanzaro si ritroveranno domenica all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

Juve Stabia, Di Nardo-Sibilli

La Juve Stabia è vicina a completare una nuova coppia offensiva con Antonio Di Nardo e Giuseppe Sibilli. Come riferisce Tuttosport, Sibilli è atteso oggi in città, mentre Di Nardo, prelevato dal Pescara, ha già sostenuto le visite mediche.

L’Empoli ha invece annunciato Niccolò Corrado e ha avviato una trattativa con l’Antalyaspor per Dario Saric. Il Mantova ha riottenuto dal Parma Rachid Kouda, mentre l’Arezzo ha ufficializzato Davide Mancini dal Campobasso.

Infine il Vicenza punta per l’attacco su Giuseppe Di Serio dello Spezia, mentre Gallo non sarebbe favorevole allo scambio con l’Union Brescia che coinvolgerebbe Della Morte e Vido.

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