Giornale di Sicilia: “Joronen sotto i ferri, lo stop sarà lungo”

Jesse Joronen dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla destra. Niente terapia conservativa, dunque, per il portiere finlandese del Palermo, fermatosi nella partita di Coppa Italia contro il Lecce. A fare il punto sulle sue condizioni è Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

La decisione è stata comunicata direttamente dal club rosanero: «Joronen si sottoporrà a un trattamento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla destra. L’intervento, con la supervisione dello staff medico rosanero, è previsto nei prossimi giorni».





Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, già la scorsa settimana il portiere era volato in Finlandia per sottoporsi a un consulto medico specialistico e valutare il percorso da seguire. Alla fine la scelta è ricaduta sull’operazione.

Joronen, si prospetta un lungo stop

I tempi di recupero non possono ancora essere definiti con esattezza, ma per un intervento di questo tipo, sottolinea il Giornale di Sicilia, generalmente si superano i 4-6 mesi di stop.

Si prospetta quindi una stagione fortemente condizionata per Joronen, che potrebbe rientrare soltanto negli ultimi mesi del campionato.

L’infortunio risale alla sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Joronen si era fatto male dopo pochi minuti in seguito a uno scontro con Pierozzi, che era stato spinto da N’Dri.

Per il Palermo, dunque, arriva la conferma della gravità dell’infortunio che ha costretto il club a intervenire sul mercato per la porta.