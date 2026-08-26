Di Marzio: “Brunori arrivato ad Ascoli: visite e firma nelle prossime ore”

Matteo Brunori è arrivato ad Ascoli per iniziare la sua nuova avventura con la maglia bianconera. L’attaccante, in uscita dal Palermo, è giunto in città nelle scorse ore e nelle prossime ore è atteso dalle visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto con il club marchigiano.

A pubblicare l’arrivo del giocatore è stato Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio profilo Instagram con un video di Brunori ad Ascoli. Il trasferimento è ormai definito e si attende solamente l’ufficialità.





Decisivo il blitz dell’Ascoli, che ha superato la concorrenza e trovato l’intesa per portare in bianconero l’attaccante del Palermo. Per Brunori si chiude così una lunga esperienza in rosanero, durante la quale è diventato uno dei principali protagonisti della storia recente del club.

Adesso gli ultimi passaggi: visite mediche e firma, prima dell’inizio ufficiale della nuova avventura di Brunori con l’Ascoli.