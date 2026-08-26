Carrarese, tre club di Serie B su Nicolas Schiavi

Potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro di Nicolas Schiavi. Il centrocampista italo-argentino classe 1995, reduce da una stagione di alto profilo con la Carrarese, è finito infatti nel mirino di diverse società di Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sul giocatore avrebbero messo gli occhi Juve Stabia, Südtirol e Vicenza. Per Schiavi si tratterebbe di un possibile ritorno alla Juve Stabia, dove ha già giocato nella stagione 2021/22. Al momento, però, sarebbe il Südtirol il club maggiormente interessato e in pole position nella corsa al centrocampista.





Arrivato a Carrara nell’estate del 2022, Schiavi è diventato negli anni un elemento importante della formazione apuana. Con la maglia della Carrarese ha collezionato complessivamente 141 presenze, 22 gol e 17 assist, numeri che testimoniano il peso avuto dal classe 1995 nel percorso del club.

Con la chiusura del mercato sempre più vicina, resta dunque da capire se Schiavi continuerà la propria avventura con la Carrarese o se per lui si aprirà una nuova esperienza in Serie B. Il Südtirol, al momento, sembra essere un passo avanti rispetto alla concorrenza.