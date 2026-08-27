Corriere dello Sport: “Palermo, Joronen fuori almeno 4 mesi. Perin è già un idolo rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (109) joronen

Primo giorno da portiere del Palermo per Mattia Perin. Una giornata intensa, cominciata con l’ufficialità del trasferimento a titolo definitivo dalla Juventus e proseguita tra il primo allenamento a Torretta e l’abbraccio dei tifosi al Renzo Barbera. A raccontarla è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Perin si è legato al Palermo con un contratto pluriennale di tre anni e, subito dopo l’ufficialità, si è immerso nella nuova realtà. Il classe 1992 ha raggiunto il centro sportivo rosanero di Torretta, dove in mattinata ha sostenuto il primo allenamento insieme ai nuovi compagni.


L’impatto sul campo è stato subito positivo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, durante la seduta Perin si è reso protagonista di un paio di ottimi interventi, ricevendo anche i complimenti dei preparatori.

Perin: «Entusiasta e felicissimo di essere qui»

Nel secondo pomeriggio è arrivato il primo vero contatto con il popolo rosanero. Perin si è affacciato dalla balconata del Renzo Barbera, dove ad attenderlo c’erano circa mille tifosi radunati nel piazzale.

Un’accoglienza calorosa alla quale il nuovo portiere ha risposto mostrando immediatamente il proprio entusiasmo: «Sono entusiasta, felicissimo di essere qui».

Secondo il Corriere dello Sport, Perin è già diventato un idolo della tifoseria. Il Palermo ha deciso di puntare su un portiere di primo livello dopo aver compreso che l’infortunio di Joronen avrebbe richiesto tempi di recupero importanti.

Joronen dovrà operarsi: almeno quattro mesi di stop

Arrivano infatti novità anche sulle condizioni del portiere finlandese. La lussazione alla spalla destra rimediata nella gara di Coppa Italia richiederà un intervento chirurgico.

Come riferisce Antonio La Rosa, Joronen dovrà operarsi e resterà fuori per almeno quattro mesi. L’intervento è previsto nei prossimi giorni e sarà effettuato con la supervisione dello staff medico del Palermo.

Perin, intanto, prosegue il suo inserimento nella nuova squadra. Oggi è prevista la presentazione alla stampa del nuovo portiere rosanero.

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