Palermo: il saluto di Perin al Barbera (VIDEO)

Il primo abbraccio di Palermo a Mattia Perin è di quelli che difficilmente si dimenticano. Il nuovo portiere rosanero si è affacciato fuori dallo stadio e davanti a sé ha trovato un piazzale completamente gremito: circa mille tifosi ad aspettarlo, tra cori, applausi e bandiere.

Una scena spettacolare, che il Palermo ha deciso di condividere sui propri canali ufficiali attraverso un video. Perin è comparso davanti alla folla e, per qualche istante, ha salutato e rivolto alcune parole ai tifosi, ricevendo in cambio un’autentica ovazione.





Un’accoglienza che racconta meglio di qualsiasi parola l’entusiasmo della piazza per il suo arrivo. Il rapporto tra l’estremo difensore e il popolo rosanero è appena iniziato, ma il primo incontro è già stato da brividi.