Cremonese, Pontisso si presenta: «Con Giampaolo mi trovo bene, ho tanta voglia di fare bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Giornata di presentazione in casa Cremonese, con Simone Pontisso che ha parlato oggi in conferenza stampa. Il centrocampista, classe 97, ha commentato il suo rapporto con mister Giampaolo, lanciando uno sguardo anche alla prossima sfida contro il Modena.

«Con mister Giampaolo e il suo sistema di gioco mi trovo bene – ha dichiarato Pontisso -. In fase di possesso è simile a quello che ho fatto con mister Aquilani lo scorso anno, ci sono concetti che ritrovo. In fase di non possesso il lavoro è diverso, ma in generale è un tipo di calcio con cui ho già avuto a che fare»


Il centrocampista ha poi raccontato l’accoglienza riservatagli dalla squadra: «Nello spogliatoio mii sono trovato benissimo sin da subito, sono arrivato a ridosso della partenza per il ritiro. Ambientarsi in un contesto del genere è facilissimo, ci sono ragazzi che ti fanno sentire subito partecipe»

E sul prossimo match contro il Modena: «È una squadra forte e organizzata che si è rinforzata molto, la vittoria fuori casa gli dà ancora più fiducia. Sicuramente la affronteremo nel migliore dei modi, con il giusto atteggiamento e il giusto spirito possiamo far bene»

Un campionato difficile quello di Serie B, che Pontisso conosce molto bene: «In B tante squadre ci aspetteranno negli ultimi 40 metri, sarà importante ricoprire le posizioni sulle quali stiamo lavorando con il mister per trovare le combinazioni e le soluzioni per andare»

Infine, uno sguardo a cosa gli ha lasciato l’esperienza a Catanzaro: «Sono tre anni che arrivo lì vicino, ma senza riuscire a completare l’opera. Sicuramente la voglia di fare bene è tanta e per questo arrivo qui a Cremona con entusiasmo»

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