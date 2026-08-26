Pisa, chiusura vicina per Pittarello dal Catanzaro

Il Pisa è sempre più vicino a Filippo Pittarello, attaccante di proprietà del Catanzaro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su x, l’operazione sarebbe ormai in dirittura d’arrivo sulla base di circa 2 milioni di euro. Per Pittarello è pronto un contratto fino al 2029, con il Pisa che punta così a rinforzare il proprio reparto offensivo.

L’attaccante classe 1996, reduce da una stagione positiva con il Catanzaro, è dunque sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la definizione dell’affare.



