Pisa, chiusura vicina per Pittarello dal Catanzaro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Il Pisa è sempre più vicino a Filippo Pittarello, attaccante di proprietà del Catanzaro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su x, l’operazione sarebbe ormai in dirittura d’arrivo sulla base di circa 2 milioni di euro. Per Pittarello è pronto un contratto fino al 2029, con il Pisa che punta così a rinforzare il proprio reparto offensivo.

L’attaccante classe 1996, reduce da una stagione positiva con il Catanzaro, è dunque sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la definizione dell’affare.


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