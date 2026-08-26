UFFICIALE: Brunori lascia il Palermo e va all’Ascoli. Prestito con diritto di riscatto, avrà la maglia numero 99

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Adesso è ufficiale: Matteo Brunori è un nuovo giocatore dell’Ascoli. Il club bianconero ha comunicato di aver acquisito dal Palermo le prestazioni sportive dell’attaccante, che si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 99.

Si chiude così, almeno per il momento, la lunga esperienza in rosanero dell’attaccante classe 1994. Come ricorda l’Ascoli nel comunicato ufficiale, Brunori ha trascorso cinque stagioni complessive con il Palermo, una in Serie C e quattro in Serie B, totalizzando 175 presenze, 76 gol e 18 assist.


Indimenticabile soprattutto la stagione 2021/22, quando Brunori fu uno dei grandi protagonisti della promozione del Palermo in Serie B. In quell’annata mise insieme 44 presenze tra campionato e playoff e 29 reti, conquistando anche il titolo di capocannoniere del Girone C. Nella finale playoff di ritorno contro il Padova del 12 giugno 2022 fu proprio lui a realizzare il rigore decisivo per la promozione.

Nella stagione appena conclusa Brunori aveva inoltre trascorso alcuni mesi alla Sampdoria, con cui ha raccolto 18 presenze, 3 gol e 3 assist.

Ora per l’attaccante comincia una nuova esperienza con la maglia dell’Ascoli. Il trasferimento dal Palermo è stato formalizzato in prestito con diritto di riscatto.

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