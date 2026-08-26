Palermo, Perin incontra il popolo rosanero: “So cosa significa questa maglia per questa città”. Entusiasmo al Barbera

Mattia Perin ha ricevuto il primo grande abbraccio dei tifosi del Palermo. Nel piazzale dello stadio Renzo Barbera il nuovo portiere rosanero ha incontrato il pubblico palermitano, accorso per dargli il benvenuto dopo l’ufficialità del suo trasferimento dalla Juventus.

L’attesa è cresciuta con il passare dei minuti. Già prima delle 19 i primi sostenitori avevano iniziato a radunarsi davanti allo stadio, riempiendo progressivamente il piazzale. Presente anche il presidente Dario Mirri.





Poi l’arrivo di Perin, accolto dall’entusiasmo dei presenti. Il portiere si è rivolto subito ai suoi nuovi tifosi con poche ma significative parole: «So cosa significa questa maglia per questa città».

Una frase che ha acceso ulteriormente il pubblico rosanero e dato il via alla festa. Cori e applausi hanno accompagnato il primo bagno di folla del nuovo acquisto del Palermo.

Tra i momenti più coinvolgenti quello scandito dal coro «Mattia Perin salta con noi». Il portiere ha raccolto immediatamente l’invito e ha iniziato a saltare insieme ai sostenitori presenti, partecipando in prima persona all’entusiasmo del piazzale.

Un primo contatto particolarmente caloroso tra Perin e la sua nuova tifoseria. Dopo il primo allenamento con i compagni, il nuovo portiere del Palermo ha così vissuto anche il suo primo vero abbraccio con il popolo rosanero.