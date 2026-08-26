Lys Gomis saluta Perin: «Palermo ha preso una persona di qualità»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Tra i tanti messaggi arrivati dopo il trasferimento di Mattia Perin al Palermo c’è anche quello di Lys Gomis, ex portiere del Torino e fratello di Alfred Gomis, ex estremo difensore rosanero.

Gomis ha affidato ai social un lungo e sentito messaggio dedicato soprattutto all’uomo Perin, ricordando un episodio avvenuto nel giorno del proprio esordio in Serie A.


«Ricordo una tua intervista. Dicevi che per te leadership è mettersi dietro e far brillare un’altra persona, dirgli “vai tu, che io sono qui”. E che nelle difficoltà significa mettersi al fianco e mettere a disposizione tutte le qualità che possiedi», ha scritto Gomis.

Poi il ricordo personale: «Al coronamento del mio sogno, l’esordio in Serie A, ero a casa tua, nella squadra dove sei cresciuto e hai realizzato i tuoi sogni, e io con la squadra del mio cuore. Perdevi 1-0, eppure sei venuto vicino a me per farmi l’in bocca al lupo. In quel momento è arrivato da Perin, proprio mentre stavo entrando in campo, e io ho risposto con un pollice in su».

Lys Gomis ha quindi voluto mettere in evidenza soprattutto le qualità umane del nuovo portiere del Palermo: «Nel momento più difficile eri lì, al mio fianco. Oggi voglio celebrare l’uomo, non il calciatore. Il calciatore lo conoscono tutti, ma è l’uomo che fa davvero la differenza».

Un rapporto che affonda le radici nel passato: «Sono fortunato ad aver fatto il viaggio con te. Eravamo ragazzini. L’uomo che sei ha inciso tanto nella mia vita. Non è solo la Juventus a doverti celebrare, è il calcio italiano, per l’esempio che sei».

Infine, il messaggio rivolto indirettamente anche al popolo rosanero: «Buon viaggio, Mattia Perin. Il Palermo ha preso una persona di qualità».

Un altro attestato di stima che si aggiunge ai numerosi messaggi di ex compagni e avversari arrivati in queste ore per accompagnare Perin all’inizio della sua nuova esperienza in rosanero.

 

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