Serie B, i bookmaker puntano sul Palermo: rosanero favoriti per la promozione

Il Palermo parte davanti a tutti nelle valutazioni dei bookmaker. La media delle quote elaborate confrontando diversi operatori di betting vede infatti la formazione rosanero come principale candidata del campionato, con una quota di 2.50.

Alle spalle del Palermo c’è il Verona, indicato a 3.50, mentre completa il terzetto delle principali favorite la Cremonese, quotata 5.00. Più ampio il distacco rispetto alle altre pretendenti: Pisa e Modena sono entrambe a 10.00, mentre la Sampdoria segue a 12.00 e l’Empoli a 15.00.





Un secondo gruppo comprende Padova, Ascoli e Vicenza, tutte proposte a quota 33.00. Più indietro Catanzaro, Benevento e Arezzo, valutate a 50.00.

Quota 66.00, invece, per Juve Stabia, Cesena, Mantova e Südtirol. Chiudono la graduatoria Avellino, Entella e Carrarese, tutte a 100.00.

Le indicazioni provenienti dalle agenzie di betting, naturalmente, rappresentano soltanto una fotografia delle aspettative sul campionato e potranno cambiare con il trascorrere delle giornate. Al momento, però, il dato è netto: nelle quote medie il Palermo viene considerato la squadra da battere, davanti a Verona e Cremonese.

Le quote medie

Palermo 2.50

Verona 3.50

Cremonese 5.00

Pisa 10.00

Modena 10.00

Sampdoria 12.00

Empoli 15.00

Padova 33.00

Ascoli 33.00

Vicenza 33.00

Catanzaro 50.00

Benevento 50.00

Arezzo 50.00

Juve Stabia 66.00

Cesena 66.00

Mantova 66.00

Südtirol 66.00

Avellino 100.00

Entella 100.00

Carrarese 100.00