Empoli, interesse per l’ex Palermo Dario Saric

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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L’Empoli guarda al mercato per rinforzare il proprio centrocampo e tra i profili valutati c’è anche l’ex Palermo, Dario Saric. Secondo quanto riferito da PianetaSerieB.it, il club toscano sta valutando concretamente il classe 1997, oggi all’Antalyaspor, per aggiungere qualità e duttilità alla mediana.

Saric rappresenta un profilo particolarmente interessante per l’Empoli proprio per la sua conoscenza della categoria. In Serie B ha infatti collezionato 147 presenze, vestendo le maglie di Carpi, Ascoli, Palermo e Cesena. Il centrocampista può inoltre agire sia da mezzala sia qualche metro più avanti, sulla trequarti, offrendo così diverse soluzioni tattiche.


A favorire l’eventuale operazione potrebbe esserci anche Fabio Artico, attuale direttore sportivo dell’Empoli. Il dirigente conosce infatti molto bene Saric, avendolo portato al Cesena nel gennaio 2025 e avendolo avuto a disposizione per la seconda parte di quella stagione.

Nelle prossime ore si capirà se l’Empoli deciderà di affondare il colpo per l’ex Palermo, che potrebbe così tornare protagonista nel campionato cadetto.

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