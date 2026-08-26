Ex rosa, UFFICIALE: Marong è un nuovo giocatore del Castrumfavara

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Inizia una nuova avventura in Serie D per l’ex difensore del Palermo, Bubacarr Marong. Attraverso un comunicato sui propri canali, il Castrumfavara ha ufficializzato l’acquisto del classe 2000, che si unirà alla rosa a disposizione di mister Iunco.
“Benvenuto Buba💛💙🤝 La società gialloblu comunica di aver raggiunto l’accordo con Bubacarr Marong, difensore centrale gambiano classe 2000. Nato in Gambia, 26 anni, alto 190 centimetri e dotato di una struttura fisica importante, Marong porta con sé qualità tecniche, forza fisica ed esperienza maturata nei campionati professionistici italiani. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Palermo, Gelbison e Taranto, militando in Serie C. Difensore centrale possente e affidabile, Marong rappresenta un importante rinforzo per il reparto arretrato e va ad aggiungere solidità, esperienza e caratteristiche fisiche alla squadra. Il nuovo giocatore ha firmato oggi pomeriggio e sarà a disposizione di mister Iunco a partire da domani”.

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