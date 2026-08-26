Catanzaro, Marietta verso il Perugia

Il Perugia è in chiusura per l’arrivo di un nuovo acquisto dal Catanzaro. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolo Schira, il club umbro è vicino a definire l’operazione per il portiere Christian Marietta.

Il classe 2002, attualmente inserito nella rosa del Catanzaro e convocato anche per il ritiro estivo dei giallorossi, è dunque sempre più vicino a lasciare la Calabria per iniziare una nuova avventura con la maglia del Perugia. L’operazione è in fase avanzata e potrebbe essere definita a breve. Il Perugia si prepara così ad accogliere un nuovo portiere per la prossima stagione.



