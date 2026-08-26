Di Marzio: “Interesse del Cesena per Blin”

Il Cesena pensa ad Alexis Blin per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il mediano francese del Palermo è infatti una delle piste valutate dal club romagnolo per il ruolo di mediano, con la società bianconera che continua a lavorare alla ricerca del profilo giusto per completare il reparto.

Classe 1996, Blin è arrivato in rosanero nell’estate del 2024 dal Lecce e ha ancora un contratto con il Palermo. La sua esperienza in Sicilia, però, sembra ormai esser giunta al capolinea. Per il club romagnolo, il centrocampista rappresenterebbe un elemento di esperienza e affidabilità in mezzo al campo, con una buona conoscenza del campionato italiano e della Serie B.





Al momento si tratta di una pista da seguire, senza ancora una trattativa definita. Il Cesena valuta le proprie opzioni e tra queste c’è anche il nome di Blin, mentre il Palermo dovrà decidere quale sarà il futuro del centrocampista francese.