Di Marzio: “Interesse del Cesena per Blin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Il Cesena pensa ad Alexis Blin per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il mediano francese del Palermo è infatti una delle piste valutate dal club romagnolo per il ruolo di mediano, con la società bianconera che continua a lavorare alla ricerca del profilo giusto per completare il reparto.

Classe 1996, Blin è arrivato in rosanero nell’estate del 2024 dal Lecce e ha ancora un contratto con il Palermo. La sua esperienza in Sicilia, però, sembra ormai esser giunta al capolinea. Per il club romagnolo, il centrocampista rappresenterebbe un elemento di esperienza e affidabilità in mezzo al campo, con una buona conoscenza del campionato italiano e della Serie B.


Al momento si tratta di una pista da seguire, senza ancora una trattativa definita. Il Cesena valuta le proprie opzioni e tra queste c’è anche il nome di Blin, mentre il Palermo dovrà decidere quale sarà il futuro del centrocampista francese.

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